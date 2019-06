Meeste leerlingen Calvijn moeten toets inhalen

68 van de 77 eindexamenkandidaten van het Calvijn College in Amsterdam moeten een deel van hun examen inhalen voordat de definitieve uitslag kan worden bepaald. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat de school bij deze leerlingen een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet heeft afgenomen. Ook moet het centraal examen opnieuw worden nagekeken. De negen leerlingen die geen toetsen hoeven in te halen, moeten daardoor nog een paar dagen wachten op de uitslag.

De leerlingen hadden vorige week woensdag al moeten weten of ze geslaagd zijn of niet. Aanleiding voor de vertraging is dat meerdere cijfers ontbraken. Na onderzoek van de inspectie bleek dat er meerdere tekortkomingen waren. Dinsdag zijn de leerlingen door de school op de hoogte gesteld en binnenkort horen zij wanneer zij de ontbrekende toetsen kunnen inhalen.