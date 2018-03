Meeste kiezers Weesp willen bij Amsterdam

Inwoners van Weesp mochten woensdag niet alleen een nieuwe gemeenteraad kiezen en hun mening geven over de nieuwe inlichtingenwet. Ze konden zich in een raadgevend referendum ook nog uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Een duidelijke meerderheid (57,4 procent) koos voor aansluiting bij Amsterdam. De overige 42,6 procent gaf de voorkeur aan een fusie met de gemeente Gooise Meren.

Weesp heeft zo’n 19.000 inwoners en ligt tussen Amsterdam-Zuidoost en het Gooi. De uiteindelijke beslissing is aan de gemeenteraad, waarvan een ruime meerderheid zich eerder al uitsprak over een samengaan op termijn met de hoofdstad. De raad neemt het formele besluit maandag, tijdens een extra vergadering in de Grote Kerk.

De opkomst was in Weesp hoger dan in 2014: bijna 63 procent ging stemmen voor de gemeenteraad, tegen 55 procent bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Vrijwel alle kiezers brachten ook hun stem uit in het gemeentelijke referendum. Voor het landelijke referendum over de inlichtingenwet was de opkomst met 63,4 procent zelfs iets hoger dan voor de gemeenteraad.