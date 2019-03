Meeste kiezers boven de 50

Meer dan de helft van de mensen die woensdag mogen stemmen bij de Statenverkiezingen is 50 jaar of ouder. Zo’n 52 procent van de 13 miljoen kiezers behoort tot die groep. In de Noord-Hollandse gemeenten Bergen en Laren wonen naar verhouding de meeste 50-plus-kiezers. Utrecht, Urk en Groningen hebben naar verhouding juist vrij veel jongere kiezers.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat 93,3 procent van alle volwassenen in Nederland mag stemmen voor de Provinciale Staten. De anderen hebben niet de Nederlandse nationaliteit en hebben dus geen stemrecht. In Tubbergen mag vrijwel elke volwassene woensdag een stem uitbrengen. In Vaals kunnen maar twee op de drie volwassenen stemmen. Ook in Amsterdam en Amstelveen zijn naar verhouding veel mensen die niet mogen stemmen.

Ruim een op de tien kiezers is niet-westers allochtoon. Zij wonen vooral in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere en Lelystad.