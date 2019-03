Meeste kandidaten in Zuid-Holland

Nergens in Nederland willen zo veel mensen in de Provinciale Staten komen als in Zuid-Holland. In de provincie staan woensdag 543 mensen op de kieslijsten. Limburg volgt met 515 kandidaat-Statenleden.

Bij de vorige Statenverkiezingen, in 2015, had Noord-Brabant de meeste kandidaten. Dat waren er toen 482. Het zijn er nu iets meer, 491, maar toch is de provincie ingehaald. Flevoland heeft de minste kandidaten (279).

Het aantal kandidaten in Zuid-Holland is met 13,6 procent gestegen. Vier jaar geleden wilden 478 mensen Statenlid van de provincie worden. Drenthe heeft naar verhouding de grootste toename (33,8 procent meer), gevolgd door Limburg (28,75 procent meer) en Overijssel (24 procent meer).

In Limburg is de concurrentie voor een Statenzetel naar verhouding het grootst. Voor elke zetel zijn er 11 kandidaten. Overijssel sluit de rij met 7,3 kandidaten per zetel. Gemiddeld zijn er 8,8 kandidaten per zetel.