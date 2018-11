„Meeste jongeren niet echt mediawijs”

Bijna twee derde van de Nederlandse jongeren heeft zijn mediagebruik niet goed genoeg onder de knie. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS Nipo) dat dinsdag is gepubliceerd in het kader van de Week van de Mediawijsheid.

Zo hebben jongeren moeite de commerciële en politieke belangen te doorzien die bij media komen kijken. Driekwart herkent niet wanneer een bericht op Instagram is gesponsord of een foto overduidelijk is gemanipuleerd. Ruim 60 procent beseft niet dat vloggers op YouTube worden betaald uit de reclameinkomsten van het videoplatform.

Ruim duizend jongeren kregen een vragenlijst voor het onderzoek. Van de 100 punten die jongeren met de vragenlijst konden behalen (volledig mediawijs), scoorden ze een gemiddelde van zo’n 50 punten. De onderzoeksresultaten laten zien dat meisjes (52 punten) iets mediawijzer zijn dan jongens (47 punten) en dat de mate van mediawijsheid stijgt naarmate het eigen opleidingsniveau en de sociale klasse van de ouders stijgt.