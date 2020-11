Meeste illegale vuurwerk is al in Nederland

De grootste partijen illegaal vuurwerk zijn al in Nederland. Want hoe later in het jaar je dat vuurwerk binnen brengt, hoe groter de pakkans. In mei bijvoorbeeld is die pakkans veel kleiner. Dat zei een woordvoerster van de politie in Limburg woensdag, mede op basis van informatie van de Landelijke Eenheid van de politie.

De politie in de grensgebieden in Limburg en Brabant houdt geen grote, gerichte grenscontroles met België, aldus woordvoerders van de politie in Limburg en Oost-Brabant. Wel heeft vuurwerk bij surveillerende agenten prioriteit, zei de woordvoerder van de politie in Oost-Brabant.

„Controles worden meegenomen in de reguliere surveillance van de basisteams, of naar aanleiding van meldingen van mensen”, zei de woordvoerster van de politie Limburg. „Maar controleren van illegaal vervoer van vuurwerk is een lastige.”

„Natuurlijk gaan we ook controles plannen, maar wanneer we dat doen en op wat voor manier laten we in het midden”, liet de woordvoerder van de politie Oost-Brabant woensdag weten. „We willen mensen niet wijzer maken door aan te geven of, waar en hoe we gaan handhaven.”

De Landelijke Eenheid van de politie voert wel gerichte controles uit, maar zegt vooraf niet waar en wanneer.