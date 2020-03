Meeste grote musea tot eind maart dicht vanwege corona

Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn tot het eind van de maand dicht. Ze nemen de maatregel in lijn met het landelijke beleid aangaande het coronavirus. Deze musea zijn doorgaans alle dagen van het jaar open, inclusief feestdagen.

Vele andere bekende musea houden ook de deuren dicht tot en met 31 maart. Daaronder zijn het Rembrandthuis, het Anne Frank Huis en NEMO Science Museum in Amsterdam, de Kunsthal in Rotterdam, het Kunstmuseum en het Mauritshuis in Den Haag, het Singer Museum in Laren, het Fries Museum in Leeuwarden en het Kröller-Müller Museum in Otterlo.