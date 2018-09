Meeste fracties Epe voor zondagsopenstelling

De meeste politieke fracties in de gemeente Epe staan vrij positief tegenover het openstellen van de winkels op zondag in Epe en Vaassen, schreef de Stentor woensdag. Ook de ondernemingsverenigingen zien de winkels graag open op zondag.

Alleen de gecombineerde fractie van SGP-ChristenUnie, met drie zetels in de raad, is tegen. „Een centrale rustdag is een voorrecht voor mensen en werknemers die niet iets met het geloof hebben”, aldus de partij.

Toerisme

Volgens het CDA biedt openstelling kansen voor het toeristisch profiel van Epe. De partij stelt openstelling op zondagmiddag voor. GroenLinks stelt zich neutraal op, maar wil wel dat de kerkgang gerespecteerd blijft. De winkels zouden vanaf 12 uur open kunnen, vindt die partij.

Geen behoefte

Lokale partij Nieuwe Lijn laat weten dat een besluit over de zondagsopenstelling bij de ondernemersverenigingen moet liggen.

De overige partijen, VVD, D66, PvdA, Gemeentebelangen, Dorpspartij en Epe Liberaal, zijn allen van mening dat er een zondagsopenstelling moet komen en dat de ondernemers zelf kunnen beslissen wat ze ermee doen. Alleen de ondernemersverenigingen van Emst en Oene lieten weten geen behoefte te hebben aan het openstellen van de winkels op zondag.

Tot voor kort was de zondagsopenstelling in de politiek van Epe geen optie. Het vorige college had dit onderwerp als onbespreekbaar aangemerkt.