Meeste expats vinden aanpak corona in land van herkomst strenger

Driekwart van de internationale werknemers in Nederland vindt de aanpak van de coronacrisis in het land waar ze vandaan komen strenger dan de Haagse maatregelen. Tegelijkertijd hebben zeven van de tien expats vertrouwen in de Covid-19 strategie van de Nederlandse regering.

Dat blijkt een online-enquête van DutchNews.nl, de website met nieuws voor internationale werknemers in Nederland. Aan de enquête hebben ongeveer 3400 mensen meegedaan.

Hoofdredacteur Robin Pascoe van DutchNews.nl stelt dat de expats die vinden dat de aanpak in het land van herkomst strenger is afkomstig zijn uit uiteenlopende landen als Spanje, Italië en China. „Internationale werknemers zijn ook van mening dat het gebruik van mondkapjes veel wijder verspreid zou moeten zijn dan nu het geval is”’, aldus Pascoe.

Van de deelnemers aan het onderzoek stelde 73 procent dat zij het dragen van mondkapjes in winkels en openbaar vervoer verplicht zou stellen als ze zelf in de schoenen van de regering stonden. 45 procent sprak zich uit voor het verplicht dragen van mondkapjes waar dan ook buitenshuis.

Verder gaf 70 procent het kabinet zeker zes punten op een schaal van tien voor de aanpak van de coronacrisis. Van deze respondenten liet 16 procent weten dat ze een groot tot volledig vertrouwen hebben in de maatregelen van de regering.