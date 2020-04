Meeste corona-maatregelen goed nageleefd, wel zorg over jeugd

De veiligheidsregio’s zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop de maatregelen tegen het coronavirus zaterdag zijn nageleefd. „Ja, het was wat drukker bij een aantal woonboulevards en tuincentra, maar dat is niet raar met het paasweekend voor de boeg”, stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Bruls laat weten dat als de winkels zich aan de maatregelen houden, zoals een maximaal aantal klanten, het geen probleem is dat het iets drukker is. Ook het aantal Duitsers dat naar Nederland kwam, bleef overzichtelijk en leverde geen problemen op.

„Waar nog wel een zorg zit, is bij de jongeren: die komen toch nog regelmatig bijeen in een groep en dat is écht niet de bedoeling”, aldus Bruls. „Een samenkomst is verboden en ook voor de jeugd geldt, net als voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis en áls je al naar buiten gaat, denk dan aan die anderhalve meter afstand.”