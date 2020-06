Meeste colleges Radboud ook volgend studiejaar online

$lead

De Radboud Universiteit in Nijmegen zal na de zomer, wanneer het nieuwe collegejaar begint, doorgaan met onlinecolleges. Door de 1,5 meterregel is er niet genoeg plek in de collegezalen voor alle studenten. Ook de mogelijkheid om met het openbaar vervoer naar de faculteit te reizen zal beperkt zijn. Daarom „stellen we vast dat ook in het eerste semester van het nieuwe studiejaar het merendeel van het onderwijs online zal moeten plaatsvinden”, stelt de universiteit vrijdag.

De Nijmeegse universiteit geeft voorrang aan „activiteiten die niet of lastig op afstand te organiseren zijn en aan activiteiten die bijdragen aan de binding met en tussen studenten, zoals bijvoorbeeld kennismakingssessies”.

De universiteiten besloten in maart, toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was, om de colleges alleen nog online te geven. Afgelopen maandag werden de eerste activiteiten hervat, ook al is het nog beperkt. De activiteiten moeten tussen 11.00 en 15.00 uur of na 20.00 beginnen. Dat moet voorkomen dat studenten tijdens de spits gebruikmaken van het openbaar vervoer. Hoe dat na de zomer gaat, moet nog worden uitgewerkt door vervoerders, universiteiten en de overheid. De basisgedachte is dat de activiteiten worden verspreid over de dag, zodat studenten niet als grote groepen in het openbaar vervoer zitten.