Meeste burgemeesters in spe voor Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze in het noordoosten van Drenthe was het afgelopen half jaar het meest in trek bij burgemeesterskandidaten.

Maar liefst 44 mensen deden daar een gooi naar het ambt, meer dan twee keer zoveel als het gemiddelde van 21 reacties voor een vacante burgemeesterspost. CDA’er Anno Wietze Hiemstra mag de functie gaan vervullen. De minste belangstelling van burgemeesters in spe was voor Voorschoten, waar maar vijf sollicitanten op af kwamen. Ook Westerkwartier en Zundert trokken relatief weinig - negen en tien - belangstellenden.

De grote verschillen komen naar voren in een inventarisatie van Binnenlands Bestuur. Daaruit blijkt ook dat vrouwen nog altijd minder vaak solliciteren op een burgemeesterspost dan mannen. Op de veertig vacatures voor burgemeesters reageerden 826 mensen in totaal, van wie 596 mannen en 230 vrouwen.

De politieke kleur wordt meestal niet bekendgemaakt. Uit de plaatsen waar dat wel gebeurt, voeren opnieuw VVD’ers de boventoon. De afgelopen jaren was dat ook al het geval. Tot en met medio juli ging het om 87 VVD-kandidaten, 65 CDA’ers en 48 PvdA’ers.