Meeste bewoners maandag naar huis na brand

De meeste bewoners van een complex in Hilversum dat wegens brand was ontruimd kunnen maandag weer naar huis. Een woordvoerster van de gemeente Hilversum zei dat 55 van de zestig appartementen dan zijn schoongemaakt. Voor het schoonmaken van de vijf resterende panden is iets meer tijd nodig.

Het appartementencomplex met voornamelijk ouderen in de Schoolstraat werd vrijdagavond ontruimd wegens een felle brand. Door de rookvorming konden tientallen ouderen het pand niet meer verlaten. Zij moesten door de brandweer van hun balkon worden gered.

Drie mensen raakten lichtgewond. Door rookschade werden alle zestig woningen tijdelijk onbewoonbaar. Een deel van de bewoners is door familie opgevangen. Voor de anderen is opvang geregeld in een hotel in Amersfoort.