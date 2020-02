Meeste bewoners Goudsesingel in Rotterdam naar huis

De meeste bewoners van de flatwoning in Rotterdam waar zondag een stuk van het dak loswaaide, kunnen terug naar huis. Volgens de veiligheidsregio RijnmondVeilig mogen mensen in vier van de zes portieken weer naar hun woning. Het gaat om in totaal 24 woningen in de omgeving van de Goudsesingel.

De bewoners van de twee portieken die onder het afgewaaide dak liggen, moeten nog even geduld hebben. „Er wordt nog gewerkt aan het dak en we willen er ook zeker van zijn dat alles in orde is”, aldus een woordvoerder.

De mensen moesten zondag ergens anders worden opgevangen nadat een deel van het dak was losgekomen door de wind.