Meeste afval én meeste hergebruik in bouw

De bouw produceerde in 2016 het meeste afval van alle sectoren, maar gebruikte tegelijk meer dan de helft (54 procent) van al het materiaal dat in Nederland gerecycled kon worden. Dit meldt het CBS.

De sector gebruikte met name puin, voor de aanleg van wegen. Gemiddeld werd in alle bedrijfstakken maar 15 procent aan gerecyclede materialen verwerkt in de productieprocessen. Er werd 16 procent door de landbouw verwerkt en 10 procent door de voedingsmiddelenindustrie (vooral bij de productie van oliën, vetten en veevoeders).

In 2016 gebruikte Nederland 245 miljard kilo aan materialen, iets meer dan in 2014, toen het 241 miljard kilo was.