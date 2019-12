Meest gezochte crimineel Ridouan T. opgepakt

De voortvluchtige topcrimineel Ridouan T. is maandag in Dubai aangehouden. Hij werd naar verluidt in een villa aangehouden, maar het is niet bekend of het om T.’s woning gaat. Het Openbaar Ministerie rekent erop dat hij met enkele weken uitgeleverd kan worden aan Nederland. „Misschien sneller” aldus landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke maandag na afloop van de persconferentie over de arrestatie.

De 41-jarige T. was de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid - als opdrachtgever - bij verschillende moorden. Jarenlang wist hij uit handen van politie en justitie te blijven, terwijl om hem heen steeds meer mensen werden opgepakt.

Volgens het OM was de aanhouding te danken aan de inspanningen van de Nederlandse politie en de samenwerking met de politie in Dubai en de onderlinge uitwisseling van informatie. Honderd rechercheurs hebben een jaar lang „dag en nacht” aan de opsporing gewerkt. Justitie vermoedde al dat hij in Dubai of in ieder geval in de Golfregio in het Midden-Oosten verbleef.

T. is samen met zijn vermeende rechterhand Said Razoukki hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Razoukki is nog altijd voortvluchtig. Vorige week werden in deze zaak twee inleidende zittingen gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Behalve in de reeks liquidaties en liquidatiepogingen in de strafzaak, wordt ook naar T. gewezen als opdrachtgever voor de moord op de broer en de advocaat van de kroongetuige in Marengo. Kort nadat justitie in maart vorig jaar had bekendgemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd zijn (niet-criminele) broer vermoord. Afgelopen september werd zijn advocaat Derk Wiersum op straat in Amsterdam doodgeschoten.

Gelijktijdig met Marengo loopt ook het liquidatieproces Eris. Hier gaat het om verdachten uit de motorclub Caloh Wagoh die als „moordmakelaars” onder anderen voor T. zouden optreden. In beide onderzoeken zitten inmiddels tientallen verdachten vast.

T. werd op 20 december 1977 in Marokko geboren en kwam op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij groeide op in Vianen. In zijn tienerjaren zette hij zijn eerste schreden op het criminele pad. Hij wordt ook in Marokko gezocht, onder meer in verband met de moord op de zoon van een rechter. „Ik weet nog niet wat Marokko wil, maar we gaan uit van uitlevering aan Nederland en niet Marokko”, aldus hoofdofficier Westerbeke. Dubai heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland, wel met Marokko.