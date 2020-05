Meest gemiste kunst hangt nu op straat

Museumstukken zijn vanaf nu op duizenden plekken in Nederland te zien. Omdat musea gesloten zijn door de coronacrisis, heeft de Vereniging Rembrandt samen met verhuurders van reclameruimte de handen ineengeslagen om bijvoorbeeld Rembrandts Titus aan de lezenaar in de openbare ruimte te tonen.

Het zijn niet alleen gewone afbeeldingen van de kunstwerken in onder meer ruim 2000 abri’s, maar ook bewegende beelden op grotere panelen in de stad. De initiatiefnemers willen zo de musea en de kunstliefhebbers moed inspreken en hopen tegelijk ook nieuwe belangstelling te kweken voor alle museumschatten van ons land.

De keuze van de te tonen kunstwerken is gemaakt uit inzendingen voor de actie Kunst die je bijblijft. Kunstminnenden kunnen aan het fonds laten weten welke werken ze het meest missen nu ze niet naar het museum kunnen. „Uit hun vaak persoonlijke toelichtingen blijkt welke kracht van kunst uitgaat, hoe zij ontroert en fascineert. De wetenschap dat die kunst er ook in moeilijke tijden is en op een weerzien wacht, die troost”, aldus Fusien Bijl de Vroe, directeur Vereniging Rembrandt.

De afbeeldingen zijn te zien in bijna driehonderd gemeenten. Nu mensen veel wandelen in de eigen omgeving en de advertentiemarkt toch onder druk staat, grijpt bijvoorbeeld exploitant Clear Channel Nederland zijn kans: „Met deze openluchttentoonstelling brengen we kunst naar de mensen. Daarnaast maken we het straatbeeld er een stukje mooier mee.”

De campagne duurt zeker een week.