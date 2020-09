Meerssen kijkt naar Maastricht om uit crisis te komen

De wethouders van de gemeente Meerssen beslissen donderdag of ze opstappen. De wethouders willen een fusie van de gemeente met buurstad Maastricht, maar de gemeenteraad is daar faliekant tegen. Woensdagavond wordt duidelijk wat Maastricht wil: een fusie of alleen ambtelijke samenwerking - dat laatste is iets wat ook de raad van Meerssen voorstaat, tot groot verdriet van de wethouders.

Afhankelijk van wat Maastricht doet en hoe de gemeenteraad van Meerssen daarop donderdagavond weer reageert, beslissen de wethouders of ze aanblijven.

Wethouders en raad staan lijnrecht tegenover elkaar. De raad droeg de wethouders in de nacht van maandag op dinsdag bij motie op een begroting te maken op basis van een ambtelijke samenwerking met de buurgemeente. De wethouders weigeren dat. Alleen een fusie kan Meerssen financieel uit het moeras trekken, vinden zij.

Ambtelijk samenwerken zadelt Meersen volgens de wethouders op met een jaarlijks tekort van 2 miljoen, hielden zij de raad voor. Als de raad donderdag tijdens een nieuwe extra vergadering desondanks tegen fusie blijft, stappen de wethouders op, lieten ze dinsdag weten.