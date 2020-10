Meerssen haalt nieuwe wethouders uit Waterschap Limburg

De coalitie in de gemeenteraad van Meerssen, vlakbij Maastricht, heeft zaterdag twee nieuwe wethouders gepresenteerd. Gerard IJff (64, PvdA) uit Roermond en Rein Dupont (62, CDA) uit Oostrum moeten daarvoor hun lidmaatschap van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg aan de wilgen hangen. IJff was daarnaast van 2002 tot 2018 wethouder van de gemeente Roermond.

De coalitie hoopt met de nieuwe wethouders de al maanden slepende bestuurscrisis in Meerssen te doorbreken, waarbij op 24 september de drie zittende wethouders het na ruzie met de gemeenteraad voor gezien hielden. Breekpunt was de begroting, die een gat van bijna 2 miljoen euro liet zien, en waarover partijen in de raad het niet eens werden. Die eenstemmigheid lijkt nu wel in zicht.

De coalitie verwacht dat de gemeente nog voor 15 november een begroting kan voorleggen aan de provincie Limburg. Dat is de uiterste termijn waarbinnen dat kan. Als het langer had geduurd, had de provincie kunnen ingrijpen.

Meerssen verkeerde in crisis omdat de inmiddels vertrokken wethouders afkoersten op een fusie met Maastricht. Volgens hen is er geen andere optie, omdat Meerssen financieel in zwaar weer verkeert. Maar de huidige coalitiepartijen verzetten zich daar hevig tegen, en dwongen de wethouders tot opstappen. De coalitie belooft nu alle opties open te houden en eind volgend jaar duidelijkheid te scheppen over de toekomst van Meerssen.