Meerouderschap wacht op nader onderzoek

Kinderen kunnen voorlopig niet meer dan twee wettelijk erkende ouders hebben. Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn voor zo’n verandering van het familierecht.

Pleitbezorgers van ‘meerouderschap’ vinden zulk onderzoek niet nodig, omdat een commissie namens het kabinet vorig jaar al onderzoek heeft verricht. Deze commissie-Wolfsen raadde aan maximaal vier ouders te erkennen.

Maar de nieuwe regeringscoalitie gaat eerst na wat dat zou betekenen voor ouders met een verschillende nationaliteit, voor immigranten en voor erflaters en erfgenamen. Ook moet worden onderzocht welke achternaam een kind zou krijgen en hoeveel een ouder moet opbrengen voor het levensonderhoud van een kind.

„Het is vervolgens aan kabinet en Tweede Kamer om te bezien op welke wijze daaraan een vervolg moet worden gegeven”, staat in het regeerakkoord. CDA en ChristenUnie zien weinig in het mogelijk maken van meerouderschap, terwijl D66 juist voorstander is.

D66 wijst erop dat de commissie-Wolfsen het aanvullende onderzoek aanbeval en bezweert dat het wel degelijk van een regeling voor kinderen met meer dan twee ouders komt. De ChristenUnie wil nog niet op de uitkomst van het onderzoek vooruitlopen. Mocht het uiteindelijk van een regeling komen, dan is de afspraak dat het belang van het kind daarbij centraal staat, brengt de CU in herinnering.

Het COC, dat opkomt voor de belangen van onder anderen lesbiennes, homoseksuelen en transgenders, laat in een reactie weten dat extra onderzoek over de meerouderschapsregeling niet tot vertraging mag leiden. Volgens de belangenvereniging is afgelopen maart al door een meerderheid in de Tweede Kamer afgesproken om het meerouderschap in de komende kabinetsperiode te regelen. „Het benoemen van nieuwe onderzoekscommissies is overbodig en onacceptabel, we gaan daar de komende tijd scherp op letten”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.