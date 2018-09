Meerkerkers bezorgd over sluipverkeer

Concrete oplossingen voor het sluipverkeer in Meerkerk leverde de druk bezochte bewonersavond in Dorpshuis De Linde donderdag niet op. Wel sprak de politiek het vaste voornemen uit om het probleem nu eindelijk op te lossen.

Het centrum van Meerkerk, gemeente Zederik, heeft al vele jaren te lijden van sluipverkeer. Bij grote drukte op de A27 verlaten automobilisten bij Noordeloos of Lexmond de snelweg en proberen ze via Meerkerk de file te omzeilen.

De situatie loopt met name uit de hand als zich op de snelweg calamiteiten voordoen en het verkeer daar vast komt te staan. Dat gebeurde dit jaar op 22 juni, toen drie vrachtauto’s op elkaar botsten en er tussen Meerkerk en Lexmond een file ontstond. „Automobilisten zochten een alternatieve route, namen de afslag Noordeloos en kwamen in Meerkerk terecht”, blikte wethouder Maks van Middelkoop terug. „In de Gorinchemsestraat en de Tolstraat, waar bussen en vrachtwagens elkaar onder normale omstandigheden al amper kunnen passeren, ontstond een chaos. Woningen en bedrijven waren onbereikbaar. De politie kon niets doen; die had de handen vol aan de situatie op de snelweg.”

Inwoners vertelden donderdag hun belevenissen van die dag. „Het kostte me anderhalf uur om thuis te komen.” En: „Vrachtwagens stonden urenlang op één meter afstand van mijn gevel.” Een derde: „Ik ben groenteboer. Ik heb lang vastgezeten. Groenten worden er niet frisser van als ze lang in een warme auto staan.”

Naast dat tijdelijke ongemak waren er grotere zorgen: „Het dorp was afgesloten. De hulpdiensten konden er niet door. Als er die dag brand was geweest of iemand had een hartinfarct gekregen, waren de gevolgen niet te overzien geweest.” Brandweervertegenwoordiger Jan Vermeulen maakte duidelijk dat die vrees reëel is. „Als het zo vast staat, hebben we een probleem.”

Vrachtwagenverbod

Dus zoekt het gemeentebestuur naar oplossingen. De bestaande doseerlichten worden aangepast, voor de Tolstraat en Gorinchemsestraat komt er een vrachtwagenverbod, behalve voor bestemmingsverkeer. Bovendien worden vanaf begin november bij calamiteiten op de A27 verkeersregelaars ingezet die het sluipverkeer uit Meerkerk weren. „Maar het duurt een halfuur voor ze er zijn”, zei Van Middelkoop.

Inwoners kregen donderdagavond de mogelijkheid om zelf suggesties te doen. Daarbij werd vooral een beroep gedaan op Rijkswaterstaat om de A27 eerder te verbreden dan 2022, of een tijdelijke voorziening te treffen. Maar volgens de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat is zo’n tussentijdse derde rijbaan geen optie. Ook het plaatsen van lichtkarren bij incidenten op de A27 met de mededeling dat Meerkerk afgesloten is, kreeg geen groen licht van Rijkswaterstaat. „We kunnen niet voor elk probleem een bord neerzetten.”

Stoplicht

Aan lokale maatregelen zitten eveneens haken en ogen. Zo is een stoplicht aan weerszijden van Meerkerk, waarbij het verkeer om beurten groen licht krijgt, ook geen goede oplossing, vindt de gemeente. Wethouder Van Middelkoop: „Verkeer is net water, het duikt overal op. Als we stoplichten plaatsen, gaan automobilisten vijf, zes andere kanten op.”

De aanwezigen vonden met name Rijkswaterstaat donderdagavond veel te terughoudend. Aan het eind van de avond werden er toch nog spijkers met koppen geslagen. Een inwoner stelde voor een werkgroep te vormen. Ook werd de gemeenteraad opgeroepen het probleem eensgezind aan te pakken. Raadslid Wim van Dijk (Vijfheerenlanden Lokaal): „We rusten niet voordat de betrokken instanties op zoek gaan naar oplossingen.”