Meerderheid zorgmedewerkers: werkdruk groeit

Ondanks initiatieven om personeelstekorten in de zorg weg te nemen, zien verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk geen verbetering. Dat blijkt uit een peiling van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Slechts 3 procent merkt dat de werkdruk is afgenomen, 69 procent zegt dat de deze in het afgelopen jaar zelfs hoger is geworden. Niet alleen door personeelstekorten, maar ook door onder meer een groeiende administratielast, haperende ict, de inzet van onbekwame collega’s en een hoog ziekteverzuim.

„Vrijwel nergens ziet men de situatie verbeteren door het de huidige aanpak. Er wordt veel gedaan om nieuwe mensen te vinden, maar dat zet te weinig zoden aan de dijk als er tegelijkertijd sprake is van een torenhoge uitstroom”, aldus Sonja Kersten, directeur van V&VN.

De peiling werd eind vorig jaar gehouden en 17.000 mensen deden mee. Het gaat om een onderzoek dat elk jaar wordt herhaald.

Gevraagd naar oplossingen op de korte termijn (dus afgezien van het aannemen van nieuwe medewerkers) blijft de aanpak van administratieve lasten favoriet (57 procent), maar de roep om een beter salaris stijgt naar 53 procent, tegen 35 procent een jaar eerder. Op maandag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting waarin het arbeidsmarktbeleid in de sector aan de orde komt.

GroenLinks roept het kabinet op voor de zomer met een plan te komen om de salarissen te verhogen. Het kabinet moet daarvoor om tafel met werkgevers en werknemers, en de zorgverzekeraars, vindt Kamerlid Corinne Ellemeet.