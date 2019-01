Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil de huidige wegenbelasting inruilen voor een vorm van rekeningrijden. Zelfs automobilisten die veel kilometers maken en rechtse kiezers zijn in meerderheid voorstander, blijkt uit een representatief onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd namens de Volkskrant. De kiezers van alle partijen zijn volgens het onderzoek in meerderheid voorstander van rekeningrijden.

Van de 3263 volwassen Nederlanders die I&O Research ondervroeg, is 58 procent voor de invoering van een vorm van rekeningrijden. Van de ondervraagden is 20 procent tegenstander. De meerderheid van de bevolking heeft blijkbaar een andere mening dan het kabinet, dat kilometerheffing in het regeerakkoord tot taboe verklaarde, meldt de krant.

CDA- en VVD-kiezers zijn eveneens voorstander van rekeningrijden, blijkt uit het onderzoek. Van de Nederlanders die op deze partijen zeggen te stemmen, is respectievelijk 55 procent (VVD) en 57 procent (CDA) voorstander.