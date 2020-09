Meerderheid voor uitzetten veelplegers onder illegalen

De meeste Nederlanders zijn voor het idee om veelplegers die hier illegaal verblijven het land uit te zetten. Dat meldt het onderzoeksbureau Motivaction in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het programma Dit vindt Nederland! van SBS.

Maandag opperde voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond in het programma Hart van Nederland om overlastgevers zonder verblijfsvergunning het land uit te zetten. Negen op de tien ondervraagden is het eens met deze stelling. Een groep van 6 procent is het hier niet mee eens en 5 procent heeft hier geen mening over. Motivaction heeft voor dit onderzoek 514 mensen ondervraagd.