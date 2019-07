Meerderheid raad Kampen voor koopzondag

In Kampen gaan de supermarkten zo goed als zeker open op zondag. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden stemt aanstaande donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering vóór de zondagse openstelling van supermarkten. Doordat het CDA ook voor openstelling stemt, verliezen de tegenstanders hun meerderheid.

„De ogen zijn gericht op het CDA, wat gaan zij doen?” zegt SGP-fractievoorzitter Klaas van den Bosch. En terecht, blijkt. Dinsdag bracht het CDA naar buiten als fractie vóór het initiatiefvoorstel te stemmen dat donderdagavond op tafel ligt. „Wij vinden dat de ene helft van Kampen de andere helft niet de wet voor moet schrijven” , verklaart woordvoerder Hardy Wellenberg tegenover weekblad De Brug. Opvallend is dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma zegt tegen structurele koopzondagen te zijn. „Het CDA neemt afstand van de 24-uurseconomie waarin alles om consumeren gaat. Wij zijn dan ook tegen structurele koopzondagen”, aldus het programma.

Had het CDA donderdagavond in lijn met zijn verkiezingsprogramma tegen het voorstel gestemd, dan hadden de tegenstanders van boodschappen doen op zondag een meerderheid gehad, namelijk zestien tegenover vijftien, en zouden de supermarkten dicht blijven.

Hoe het precieze besluit gaat luiden, moet donderdagavond nog blijken tijdens de raadsvergadering. Het initiatiefvoorstel waarover gestemd wordt, zegt dat supermarkten elke zondag open mogen zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Het voorstel staat laden en lossen op zondag niet toe, net als openstelling van supermarkten op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag of Eerste Pinksterdag.

De SGP en collegepartij ChristenUnie (CU) stemmen beiden tegen het voorstel, laten fractievoorzitters Klaas van den Bosch (SGP) en Jan Willem Schutte (CU) weten. Samen zijn deze partijen, samen met tegenstemmer Kampen Sociaal, goed voor twaalf van de in totaal eenendertig stemmen. „In Prediker zegt Salomo: ”Vreest God en houdt Zijn geboden, dat is goed voor alle mensen”. Wij krijgen de rustdag omdat het volk Israël uit de slavendienst van Egypte bevrijd is. Waarom zouden wij dan slaaf willen worden van de 24-uurseconomie?” aldus SGP-fractievoorzitter Klaas van den Bosch.

Ook de CU stemt op Bijbelse gronden tegen het voorstel, vertelt fractievoorzitter Jan Willem Janse. „De zevende dag heeft de Heere ons gegeven om uit te rusten. Dat collectieve rustmoment vinden wij belangrijk voor alle Kampenaren.”