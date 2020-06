Meerderheid ouders ontevreden over passend onderwijs

De meerderheid van de betrokken ouders is niet tevreden over het zogenoemde passend onderwijs dat in 2014 is ingevoerd om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die hulp zoveel mogelijk op een gewone school in de buurt te geven. De organisatie Ouders & Onderwijs concludeert dat 60 procent van de moeders en vaders niet te spreken is over de uitvoering van dit soort onderwijs in de praktijk.

Ouders & Onderwijs krijgt volgens eigen zeggen jaarlijks duizenden klachten binnen van ouders over passend onderwijs. „Deze ouders komen klem te zitten tussen de belangen van hun kind en de mogelijkheden die de school kan en wil bieden. Ze vechten om voor hun kinderen extra aandacht en aanpassingen te regelen. Telkens horen zij: ‘kan niet’, ‘mag niet’, ‘weet niet’ en ‘past niet’,” aldus de organisatie.

„Kleinere klassen, een persoonlijk ontwikkelbudget voor thuiszitters, ouders zelf laten kiezen of hun kind naar een reguliere of speciale school gaat en het opzetten van onafhankelijke regionale oudersteunpunten” zouden de situatie kunnen verbeteren, zegt Ouders & Onderwijs op de eigen site.