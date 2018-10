„Meerderheid kiezers achter motie tegen Rutte”

Een kleine meerderheid van de kiezers (53 procent) kan zich volgens de laatste peiling van Maurice de Hond vinden in de motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte. Een deel van de oppositie zegde het vertrouwen in de premier begin deze week op vanwege zijn optreden rond de dividendbelasting. Een op de vijf (20 procent) ondervraagde panelleden die VVD stemmen, vindt zelfs dat Rutte moet opstappen.

Van de CDA-kiezers uit de steekproef is 43 procent het eens met de motie die, als hij was aangenomen, een einde had gemaakt aan Rutte’s premierschap. In de Tweede Kamer stemden 49 Kamerleden voor de motie, waaronder die van Rutte’s voormalige coalitiegenoot PvdA. Dat ligt gevoelig, want de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zou steun van de sociaaldemocraten goed kunnen gebruiken als ze haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt.

Over de bestemming van de 1,9 miljard euro die gemoeid was met afschaffing van de dividendbelasting, die niet doorgaat, denken kiezers wisselend. Slechts 19 procent vindt het een goede keuze om het geld geheel te besteden aan andere manieren om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Een grotere groep (44 procent) ziet het liefst dat een deel van het bedrag daaraan wordt uitgegeven en de rest naar „de burger” gaat. Een derde vindt dat helemaal niet in het vestigingsklimaat moet worden geïnvesteerd.

Op 20 maart worden Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Statenleden kiezen vervolgens de Eerste Kamerleden. In de peilingen leiden de coalitiepartijen flinke verliezen, afgezien van de ChristenUnie, dus het verliezen van de nipte meerderheid (1 zetel) in de senaat is niet ondenkbaar.

De Hond vraagt zijn panelleden standaard ook op welke partij ze bij Tweede Kamerverkiezingen zouden stemmen. Forum voor Democratie (FvD) zou volgens de zondag verschenen peiling op veertien zetels mogen rekenen, tegen twee nu. Ook PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK zouden meerdere zetels winnen als er nu verkiezingen waren.