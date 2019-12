Meerderheid is boerenprotesten wel een beetje zat

Een meerderheid van de Nederlanders (55 procent) vindt dat het nu wel mooi is geweest met de boerenprotesten. Met name VVD-kiezers zijn de acties beu (89 procent), blijkt uit de laatste peiling van het jaar van Maurice de Hond. Van de achterban van FVD, PVV en CDA mogen de boeren juist nog wel even doorgaan.

Er bestaat dan ook nog steeds sympathie voor de acties. Aan de rechterkant van het politieke spectrum is die gunst een stuk groter dan aan de linkerkant. Vooral aanhangers van Forum voor Democratie (90 procent), PVV (90), 50PLUS (78) en het CDA (76) sympathiseren met de boze boeren. Onder D66-stemmers is het begrip vrijwel afwezig: een schamele 4 procent staat achter de boerenprotesten, bij de Partij voor de Dieren is het 18 procent en bij GroenLinks 27.

De Hond ondervroeg zijn respondenten ook over de brexit. Kiezers van Forum en PVV vinden het vertrek van de Britten uit de EU per 31 januari een positieve zaak. Kiezers van die partijen en 50PLUS willen ook graag een referendum over een nexit, een breuk van Nederland met de EU, en zouden dan overwegend vóór stemmen.

Bij de overige partijen is de animo voor een nexitreferendum een stuk minder, variërend van 8 procent van de GroenLinksers en 18 procent van de VVD’ers tot 49 procent onder SP-kiezers.