Meerdere slachtoffers schietincident Dordrecht

Bij een schietincident in Dordrecht zijn meerdere slachtoffers gevallen. Het incident vond maandagavond plaats aan de Heimerstein, meldt de politie.

Hoe de slachtoffers er aan toe zijn, kan de politie nog niet zeggen.

Het is goed mis in de #Heimerstein #Dordrecht ...



Minstens 2 ambulances, een traumaheli, 15 politiewagens, een aantal motoren en overal politie.



Sterkte @Politie_Dordt, wat er ook aan de hand is. pic.twitter.com/SrVKxyHCLm