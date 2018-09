Meerdere slachtoffers Oss uit zelfde gezin

Meerdere van de jonge slachtoffers van het treinongeluk in Oss komen uit hetzelfde gezin. Districtschef van de politie Dianne van Gammeren heeft dat gezegd tijdens een persconferentie. Ze wilde uit respect voor de nabestaanden geen verdere details geven.

Vier basisschoolkinderen kwamen om het leven toen de elektrische bolderkar waarin ze zaten, een zogeheten stint, op een overweg door een trein werd gegrepen. Een kind en de leidster van de kinderopvang die de stint bestuurde, raakten zwaargewond. Over hun toestand is nog niet meer bekendgemaakt. De kinderen waren tussen de vier en elf jaar. De leidster is nog niet gehoord.

„Het is een dag waarvan je hoopt dat hij er nooit zal komen”, zei burgemeester van Oss Wobine Buijs-Glaudemans over het drama dat zich in haar stad heeft voltrokken. Ze sprak van „onbeschrijfelijk leed” en betuigde haar medeleven met de nabestaanden. „Er zijn geen woorden voor wat hen vandaag is overkomen.” Het fatale ongeval slaat „grote gaten in het kinderdagverblijf, de school en de gezinnen die het betreft”, aldus Buijs-Glaudemans. Ze bedankte hulpverleners voor hun professionaliteit en stond stil bij het medeleven dat door veel mensen uit het land is uitgesproken. „Het is een zwarte dag.”

Directeur Pier Eringa van spoorbeheerder ProRail zei dat er geen problemen bekend waren met de bewaakte spoorwegovergang. Hij zei dat ProRail nog nooit zo’n ongeluk heeft meegemaakt en kondigde een grondig onderzoek aan. Alles moet in het werk worden gesteld om herhaling te voorkomen, aldus de topman.