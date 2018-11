Meerdere partijen azen op IJsselmeerziekenhuizen

Er zijn diverse serieuze kandidaten in de race die het MC IJsselmeerziekenhuis in Flevoland na een overname een doorstart willen laten maken.

Het betreft „partijen met veel kennis en ervaring”, zo zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) woensdag. Hoeveel het er precies zijn liet hij in het midden.

De curatoren van het ziekenhuis praatten Bruins woensdagavond bij. Over de precieze plannen willen ze nog weinig kwijt. „De curatoren gaat nu verder met de partijen in gesprek. Waarschijnlijk kan hier direct na het weekend meer over worden gezegd”, aldus Bruins.

De minister zegt in te zetten op het behouden van zo veel mogelijk zorg in de regio, waaronder acute zorg zoals de spoedeisende hulp en verloskunde. Bruins schreef dinsdag verder dat hij uiterlijk aan het eind van de maand wil bekendmaken hoe het door de Kamer geëiste onafhankelijke en externe onderzoek naar de faillissementen van de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeer eruit komt te zien.

Begin deze week zwol de roep om een grondig onderzoek opnieuw aan na een publicatie van het onderzoeksplatform Follow the Money. Daarin stond dat de ziekenhuisbestuurders Loek Winter en Tim Roldaan in 2013 besloten kankermedicijnen te gaan inkopen bij een Duits bedrijf om daarmee te besparen op personeelskosten.

De Duitse onderneming leverde de geprepareerde medicijnen in de juiste hoeveelheden kant-en-klaar aan.

Vanaf 2017 waren ingekochte geneesmiddelen echter niet meer te declareren omdat de vereiste registratiecode ontbrak. De bestuurders investeerden echter in de oprichting van een Nederlandse tak van het Duitse bedrijf en bleven daar de onvergoedbare kankermedicijnen bestellen. Daardoor zouden ze de schuldenpositie van het ziekenhuis nog verder hebben verslechterd, aldus Follow the Money.

Overigens is Bruins zelf nog niet helemaal uit de gevarenzone. Hij moet op verzoek van de Tweede Kamer nogmaals uiteenzetten vanaf welk moment zijn ministerie signalen kreeg dat het voortbestaan van de ziekenhuizen niet langer was gegarandeerd.

Vorige week beaamde Bruins dat de mogelijkheid van een faillissement al werd genoemd in een notitie van het Waarborgfonds voor de Zorg die eind augustus bij het ministerie binnenkwam. Donderdagmiddag kreeg hij daarover tientallen aanvullende schriftelijke vragen binnen van de Kamer.

Later deze maand moet Bruins opnieuw uit de doeken komen doen of hij in de weken voorafgaand aan het faillissement voldoende de vinger aan de pols heeft gehouden.