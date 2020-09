Meerdere musea stellen vanaf woensdag mondkapje verplicht

Alle mensen vanaf dertien jaar die het Rijksmuseum in Amsterdam willen bezoeken, moeten daar vanaf woensdag een mondkapje op. „Veiligheid staat voorop”, zegt een woordvoerster van het museum. Ook het Van Gogh Museum in de hoofdstad en het Philips Museum in Eindhoven gaan tot de maatregel over.

In verscheidene musea was dinsdag overleg over de nieuwe coronamaatregelen en ook over de wens van de burgemeesters van de drie grote steden en Eindhoven om mensen ook mondkapjes te laten dragen in andere publieke binnenruimten dan winkels, zoals musea.

Het Kunstmuseum in Den Haag gaat bezoekers wel vragen een mondkapje te dragen, maar deze bescherming niet verplicht stellen. Het museum stelt dat zijn gebouw erg ruim van opzet is, waardoor het ook binnen gemakkelijk is om afstand te houden. Het verzoek om toch een kapje te dragen wordt via de website en bij de ingang gecommuniceerd. Het museum beschikt overigens over een „grote voorraad” gekregen mondkapjes en stelt die ter beschikking zolang de voorraad strekt.

Het Mauritshuis in de Hofstad stelt mondkapjes alleen verplicht voor personeel dat met bezoekers in aanraking komt. Het publiek krijgt volgens een woordvoerder alleen het „dringende advies” om een kapje op te zetten. Dat wordt via alle communicatiekanalen gedeeld. Het museum heeft steeds de richtlijnen van het RIVM gevolgd en wil nu niet op eigen houtje een andere afslag nemen, verklaart de woordvoerder.

„Bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zijn veilig in het museum”, benadrukt intussen de Museumvereniging. Ze zegt dat de musea de landelijke richtlijnen volgen. „Ook raden we onze leden aan bij hun veiligheidsregio na te gaan of er verdere maatregelen gelden. Hoe dan ook willen we dat mensen veilig naar musea kunnen.”