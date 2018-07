Meerdere mensen gewond na brand zorgcentrum

Bij een brand in een woon- en zorgcentrum voor senioren aan de Heycoplaan in Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Zeker elf mensen zijn naar het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht gebracht, laat het ziekenhuis weten. De slachtoffers worden in de loop van de nacht overgebracht naar andere afdelingen of verpleeghuizen.

De veiligheidsregio spreekt van twaalf slachtoffers. Volgens een woordvoerster hebben ze verschillende verwondingen opgelopen, maar de meesten zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

De brand die maandagavond uitbrak in een van de woningen was vrij snel onder controle. Maar de hulpdiensten gingen door met de ontruiming in verband met de rookvorming in het pand. Een deel mag weer naar huis, maar bewoners van 113 woningen moeten de nacht elders doorbrengen.

Het Rode Kruis had op verzoek van de veiligheidsregio een noodhulpteam naar de locatie gestuurd. Deze acht vrijwillige hulpverleners boden eerste hulp aan lichtgewonden en dienen ter ondersteuning van de reguliere hulpdiensten. Daarnaast is nog een team van acht mensen ingezet die hielp met de opvang van de ouderen. „Dan moet je denken aan eerste opvang en het rondgaan met drinken”, aldus een woordvoerder.