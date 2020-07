Op een pand aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.30 uur meerdere keren geschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Twee verdachten zouden op een scooter zijn gevlucht, aldus de politie.

Er is onderzoek ingesteld en getuigen worden opgeroepen zich te melden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer informatie te kunnen geven.