In korte tijd zijn op drie wegen kettingbotsingen gebeurd, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Bij Hoevelaken gebeurde op de A1 naar Amsterdam een ongeluk tussen vijf auto’s. Daarna was het met zes wagens raak op knooppunt De Hoek op de A4, eveneens in de richting van Amsterdam. Verder botsten op de N242 bij het AZ Stadion nog eens vijf auto’s op elkaar.

Volgens de VID raakten meerdere mensen gewond en is er ook veel overlast voor het verkeer dat van de wegen gebruikmaakt.