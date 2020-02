Meerdere keren gefraudeerd op Fruytier

Door fraude van meerdere leerlingen zijn zes toetsen in de vijfde en zesde klas van het vwo op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, locatie Apeldoorn, ongeldig verklaard.

Dat maakte bestuursvoorzitter Van Hartingsveldt maandag tijdens een ouderavond aan de ouders en leerlingen van de betreffende leerjaren bekend.

De school liet een extern bureau een „diepgaand” onderzoek naar fraude uitvoeren, nadat er meerdere signalen waren binnengekomen over incidenten rondom de afname van toetsen.

Uit dat onderzoek blijkt dat er op verschillende manieren is gefraudeerd, aldus Van Hartingsveldt. „Leerlingen hebben zowel toetsen gefotografeerd als kasten waarin toetsen lagen opgeborgen geforceerd. Dit scenario is een van de slechtste die je kunt bedenken”, aldus Van Hartingsveldt. De fraude blijkt al langere tijd aan de gang te zijn. „Op basis van het onderzoek kunnen we hard maken dat er vanaf juni 2019 sprake was van fraude.”

De bestuursvoorzitter maakte op de ouderavond bekend dat er zeker zeven leerlingen voor korte of langere tijd zijn geschorst vanwege het zich wederrechtelijk toe-eigenen van de toetsen. „Er is een groep leerlingen die de toetsen onrechtmatig heeft verkregen, daarnaast zijn er scholieren die de toetsen actief hebben verspreid. Hoeveel leerlingen in totaal bij de fraude betrokken zijn geweest, laat ik in het midden.”

De geschorste leerlingen volgen een alternatief programma, aldus Van Hartingsveldt. „Daarin wordt gewerkt aan herstel van vertrouwen en reflectie op hun daden.” De scholieren mogen hun examen wel op de Fruytier afleggen.

De school stelt een plan van aanpak voor het inhalen van de toetsen op. Dat moet begin volgende week klaar zijn. „Voor ons is dit een moment om ons te bezinnen op de routines rond de toetsafnames”, aldus Van Hartingsveldt.