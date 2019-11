Meerdere instanties hebben last van storing

Meerdere instanties hebben maandag last van een landelijke telefoonstoring. Onder meer de keuringsdienst RDW is telefonisch niet bereikbaar. Ook rechtbanken in het hele land hebben er last van. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam meldt ook zowel telefonisch als per e-mail slecht bereikbaar te zijn.

De website rechtspraak.nl van de rechterlijke macht laat weten dat de rechtbanken last hebben van een storing in het telefoon- en internetverkeer. Daardoor zijn meerdere digitale diensten niet beschikbaar. Het gaat dan om zaken als formulieren en registers. Ook zijn de rechtbanken en andere dienstonderdelen van de rechtspraak telefonisch niet bereikbaar, zo meldt de website. Of zittingen afgeblazen zijn is niet duidelijk. De rechtbank in Overijssel meldt dat ze daar in ieder geval „gewoon” doorgaan.

Een woordvoerster van Tele2 laat weten dat een „derde partij” bij graafwerkzaamheden tussen Zwolle en Leeuwarden een glasvezelkabel heeft geraakt. Het is nog onduidelijk wanneer de storing is verholpen.