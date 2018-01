Meerdere incidenten tijdens jaarwisseling

Oud en nieuw is dit jaar gepaard gegaan met diverse incidenten. Onder meer in de grote steden moesten de veiligheidsdiensten aantreden. De politie komt in de loop van nieuwjaarsdag met definitieve cijfers.

In Amsterdam waren in de loop van de nacht meldingen van diverse vechtpartijen, maar de politie sprak van een redelijk rustige jaarwisseling. De vuurwerkshow op de kop van het Java-eiland werd door zo’n negenduizend mensen bezocht en verliep gemoedelijk.

De politie in Rotterdam trof in de nieuwjaarsnacht onder meer een zware mortierbom aan in Spijkenisse. Het explosief werd in veiligheid gebracht. De politie hield twee mannen aan en trof in een woning nog eens 200 kilo illegaal vuurwerk aan.

In Capelle aan den IJssel hield de politie een man en een vrouw aan na een schietincident. Hierbij was een man gewond geraakt.

De brandweer in de Maasstad moest enkele keren uitrukken. Er woedde een brand in een buurthuis in de Rollostraat en in de kelder van een flatgebouw in de Menenkamp in Rotterdam-Noord. Niemand raakte zover bekend daarbij gewond.

Een woordvoerder van de politie Rotterdam wilde nog geen inschatting maken van het verloop van de jaarwisseling. Ook in Den Haag kon de politie de balans over het aantal incidenten nog niet opmaken.

Ook elders in het land waren incidenten. Zo raakten aan de Kastanjelaan in Arnhem meerdere mensen gewond toen een balkon instortte. Volgens de brandweer stonden er tien personen op het balkon, toen het naar beneden viel. Geen van de gewonden is in levensgevaar. Enkele personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het balkon was op de eerste verdieping, zo is op foto’s te zien.