Bij Hooghalen (Drenthe) zijn meerdere gewonden gevallen toen een trein op een tractor botste. Verschillende hulpdiensten zijn op de plaats van het ongeval, meldt de politie.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zijn en wat de aard van hun letsel is, zei een woordvoerder. Het is ook nog niet duidelijk of het gaat om passagiers die in de trein zaten.

Het treinverkeer tussen Beilen en Assen is gestremd.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.