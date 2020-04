Bij een ongeluk op het Oude Raadhuisplein in Huizen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hulpverleners van ambulance, politie en brandweer zijn onderweg, evenals een traumahelikopter, meldt de politie op Twitter.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Volgens diverse getuigen is een auto over het plein een winkel ingereden.