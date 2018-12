Meerdere flatwoningen ontruimd om grote brand

De bewoners van acht flatwoningen in de Utrechtse Stanleylaan hebben hun huis tijdelijk moeten verlaten, vanwege een brand die in het gebouw heeft gewoed. De brand woedde zaterdagavond korte tijd in het portiek van het complex maar is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio inmiddels uit.

Zes mensen, onder wie twee kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk hebben ze rook ingeademd. Een aantal bewoners is opgevangen, de gemeente zorgt voor die opvang.

De hulpverleners, brandweer- en politiemensen zijn tijdens het incident bekogeld met vuurwerkbommen vanuit het ‘publiek’.