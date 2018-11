Door een caravanbrand in Spijkenisse is woensdagochtend vroeg de bewoner gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk, maar volgens de hulpdiensten waren er „opvallend” genoeg in de nacht van dinsdag op woensdag in Spijkenisse op meerdere plekken branden bij vooral voertuigen.

De caravanbrand vond plaats in de Clara Visserstraat. De caravan is verwoest.

De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht.