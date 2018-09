De politie heeft dinsdagochtend rond 22.30 uur meerdere mensen aangehouden in verband met een mogelijke gijzeling. De verdachten zouden een 24-jarige man hebben vastgehouden, de man is niet gewond geraakt.

De politie kon de verdachten in een auto aanhouden op de Molenbochtstraat in Tilburg. Wat er precies is gebeurd, kon de politie niet zeggen.