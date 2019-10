Meerdere aanhoudingen rond bouwersprotest

Bij het bouwersprotest in Den Haag zijn woensdag meerdere aanhoudingen verricht. Dat meldt een politiewoordvoerder. Hoeveel arrestaties er zijn verricht en waarom de mensen zijn aangehouden, kan de zegsvrouw niet zeggen.

Ook waar de arrestaties exact plaatsvonden, weet de woordvoerder niet. Volgens haar was het in ieder geval in de buurt van het Malieveld, waar duizenden demonstranten samen zijn gekomen. De actievoerders willen met hun protest laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven.

De politiewoordvoerder verwacht aan het einde van de demonstratie meer informatie te kunnen geven.