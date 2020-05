Meerdere aangiften tegen neergeschoten man met bijl

Tegen de man die donderdag in de Haagse Neptunusstraat door de politie is neergeschoten, hebben meerdere mensen aangifte gedaan wegens poging tot doodslag en bedreiging. De 34-jarige Hagenaar liep aan het begin van de avond met een bijl op straat en verwondde twee mensen. De politie schakelde de man uit door hem neer te schieten. Hij raakte daarbij zwaargewond en ligt in een ziekenhuis.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de man heeft bezield, meldde het Openbaar Ministerie vrijdag. De man was vrijdagmiddag nog niet verhoord.

De Rijksrecherche onderzoekt het schieten door de politie omdat daarbij een gewonde is gevallen.

De twee slachtoffers van de man konden ter plaatse in een ambulance aan hun verwondingen worden behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens het OM hebben veel omstanders de man gezien en is een aantal van hen gevlucht. De man heeft ook enkele deuren vernield.