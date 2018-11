„Meer zwartspaarders mijden fiscus”

Dit jaar hebben zich veel minder mensen met zwart geld bij de Belastingdienst gemeld dan vorig jaar. Tot nu toe kwamen 508 zwartspaarders naar voren, tegen duizend in voorgaande jaren, blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd. Dat leverde de schatkist 57 miljoen euro op, voorheen was dat nog meer dan 200 miljoen euro.

Het aantal aangiften zou zijn teruggelopen omdat mensen denken dat de ‘inkeerdersregeling’ is afgeschaft, zegt een fiscaal jurist tegen BNR. Maar de regeling bestaat nog grotendeels. Wie via die regeling zijn zwarte, in het buitenland gestalde spaargeld opbiecht, krijgt een naheffing maar geen strafzaak. Wel is de boete verzwaard.

De inkeerdersregeling is wel afgeschaft voor overtredingen gepleegd vanaf 2018.