Meer zekerheid voor flexwerker in hbo

Flexibele arbeidskrachten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) krijgen meer zicht op een vaste baan. Dat is een van de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao voor het hbo, waarover de AOb (Algemene Onderwijsbond) en werkgevers het eens zijn geworden. De cao is afgesproken voor twee jaar en geldt voor 40.000 mensen.

De medewerkers krijgen in deze periode een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent en iedere medewerker krijgt twee keer een ‘zomerbonus’ van 400 euro. De laagste salarisschalen voor het ondersteunende personeel worden verkort, zodat medewerkers in de toekomst sneller het maximum bereiken. De AOb is echter vooral tevreden over het terugdringen van flexibele contracten.

Voor regulier werk is een vast contract, of een contract met uitzicht op vast, het uitgangspunt. „Uitzendwerk wordt beperkt tot piek of ziek”, zegt AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep. Elke hogeschool legt verder met instemming van de medezeggenschapsraad een bovengrens vast voor het aantal flexibele banen.