Meer water en minder vee om de weidevogel te redden

Om de weidevogel te redden is het nodig dat er in enkele tientallen gebieden in Nederland minder vee in de wei loopt. In die gebieden moet de grondwaterstand omhoog, terwijl het agrarisch beheer aangepast moet worden. Als er niks gebeurt dreigen de weidevogels uit het land te verdwijnen. Dat staat in het Aanvalsplan Grutto, dat is opgesteld door oud-minister Pieter Winsemius (VVD) samen met natuurorganisaties. Aan het plan werkten ook wetenschappers en boerenorganisaties mee.

Het plan is genoemd naar de grutto, omdat die vogel in 2015 is uitgeroepen tot de nationale vogel van Nederland. Maar het gaat slecht met de grutto, net als met de meeste andere weidevogelsoorten. De aantallen en de verspreiding nemen dramatisch af, terwijl het nest- en broedsucces ook terugloopt, bleek kortgeleden uit de Broedvogelbalans 2020. Door de droogte, waarvan nu al drie jaar achtereen sprake is, kunnen roofdieren makkelijk bij nesten komen om eieren of jonge vogels op te eten. Weidevogels hebben ook last van akkers die vroeg in het seizoen worden gemaaid.

In het aanvalsplan is berekend hoe boeren tot een goed verdienmodel kunnen komen als ze tegelijkertijd aan optimaal weidevogelbeheer doen. De overheid zou daarin eenmalig 35 miljoen euro moeten investeren en daarna jaarlijks 40 miljoen euro. Winsemius overhandigt zijn plan woensdagmorgen aan landbouwminister Carola Schouten.