Meer vuurwapens in Rotterdam

De politie in Rotterdam maakt zich zorgen over het gemak waarmee criminelen aan vooral automatische vuurwapens komen. Sinds 2013 neemt deze politie-eenheid jaarlijks gemiddeld 25 machinepistolen en geweren in beslag. Voor 2013 was dat gemiddeld nog niet de helft.

De stijging komt onder meer doordat via internet en koeriers makkelijker een wapen kan worden aangeschaft. Ook komen veel wapens uit Slowakije. Slowaakse bedrijven dumpen grote hoeveelheden onklaar gemaakte vuurwapens op de Europese markt. De onklaar gemaakte exemplaren kunnen worden omgebouwd tot een wapen dat weer werkt, meldt het vrijdag verschenen rapport Dreigingsbeeld in Rotterdam.

In 2016 waren er 85 schietincidenten in Rotterdam en omgeving, dertien meer dan het jaar ervoor. En dat is een nieuw fenomeen. In het rapport staat dat de politie in de Maasstad zich regelmatig geconfronteerd ziet met „excessief geweld” door schietpartijen, soms op klaarlichte dag. De meeste daarvan hadden te maken met conflicten bij de (tussen)handel in verdovende middelen.

Dreigingsbeeld in Rotterdam geeft inzage in de belangrijkste zaken die mogelijk ontwrichtend kunnen zijn voor Rotterdam, zoals radicalisering en terrorismedreiging, maar beschrijft ook trends en actuele ontwikkelingen.