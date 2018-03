Meer vrouwen in de raad door voorkeursstemmen

De opmars van vrouwen in de lokale politiek zet door. In de zeventig grootste Nederlandse gemeenten is het aandeel vrouwen in de gemeenteraad toegenomen van 28 procent tot 34 procent, constateert dagblad Trouw op basis van een eigen inventarisatie. Volgens de krant hebben zeker 75 vrouwen in de onderzochte gemeenten hun raadszetel te danken aan voorkeursstemmen.

Het burgerinitiatief 'Stem op een Vrouw' had daar flink campagne voor gevoerd. En met succes, zo lijkt het. Uit eerder onderzoek van de NOS bleek dat slechts drie op de tien kandidaten voor de gemeenteraad vrouwelijk was. Hun aandeel is dus hoger uitgekomen.

Van de partijen die in het hele land meededen, had GroenLinks het grootste aandeel vrouwen op de lijsten staan: 41 procent. Alleen de Partij voor de Dieren had met 55 procent meer vrouwen dan mannen op de kieslijst, maar die partij deed maar in achttien gemeenten mee.

In Heerenveen en Waddinxveen zijn vrouwen in de meerderheid in de nieuwe gemeenteraad. In de Amsterdamse raad zijn de zetels keurig verdeeld over de seksen, in Utrecht wordt dat nog net niet gehaald.